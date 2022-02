Vacinômetro: DF avança na vacinação nesta quinta-feira (10)

Nas últimas 24h foram 5.192 vacinados da primeira dose, 1.762 da segunda dose e 5 vacinados com a dose de reforço

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) publicou nesta quinta-feira (10), os dados dos boletins informativos sobre a vacinação no Distrito Federal. O documento mostra que foram 2.438.359 vacinados da primeira dose, mais 2.190.489 com a segunda e 58.412 doses únicas. Além disso, 801.833 receberam a dose de reforço.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro de 2021. Já foram recebidas 6.534.847 no DF e 5.877.537 doses distribuídas.