Vacinação no fim de semana contará com 17 drive-thrus

Postos estarão abertos das 9h às 17h em oito regiões administrativas

A vacinação para idosos com 67 anos ou mais se estenderá no final de semana. No sábado e no domingo, 17 pontos na modalidade drive-thru estarão abertos das 9h às 17h para atender esse grupo. Não é preciso agendar atendimento.

Os pontos funcionarão em oito regiões administrativas. A vacinação contará com apoio dos laboratórios Sabin e Exame, além da Associação Médica de Brasília (AMBr), dos conselhos regionais de Enfermagem e Odontologia, do Sesc de Ceilândia e do Sindicato dos Enfermeiros.

Apoio

O subsecretário de Assistência Integral à Saúde, Alexandre Garcia, destaca os esforços da pasta e as parcerias para manter o serviço ininterrupto. “Já estamos há algumas semanas abrindo os drive-thrus aos sábados e esse será o segundo domingo de vacinação. Só que agora temos 17 pontos para que a população na faixa etária contemplada seja vacinada. Isso, graças ao apoio que recebemos das empresas e órgãos de classe do Distrito Federal”, afirma.

O DF já recebeu 446.410 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 372.160 da CoronaVac e 74.250 mil da vacina Covishield/Oxford/AstraZeneca. A primeira é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A segunda é desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca e também é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Cerca de 5% do total de doses recebidas são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas.

Confira os locais de vacinação:

Agência Brasília