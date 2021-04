Vacinação DF: 18 postos abertos neste fim de semana

Até o momento, o DF já recebeu treze remessas de vacinas, totalizando 758.860 doses

Neste sábado (24) e domingo (25) a vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal será direcionada aos idosos com 62 anos ou mais. Os 18 postos de vacinação drive-thru e com atendimento a pedestres estarão abertos das 9h às 17h. A ação de imunização deste final de semana conta com o apoio do laboratório Sabin e do Serviço Social do Comércio (Sesc).

A planejamento de vacinação estima que hoje haja 45.021 pessoas com 62 e 63 anos vivendo no DF. A ampliação do grupo prioritário para vacinação foi possível após a chegada de mais uma remessa com 46.550 doses das vacinas CoronaVac (11,8 mil) e AstraZeneca (34.750).

Confira onde haverá vacinação no sábado:

Confira os pontos de vacinação de domingo:

A vacinação contra a covid-19, no Distrito Federal, começou no dia 19 de janeiro. Até o momento, o DF já recebeu treze remessas de vacinas, sendo 548.360 doses da vacina CoronaVac – produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac -, e 210,5 mil doses da vacina AstraZeneca – desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, e também produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. Ao todo foram recebidas 758.860 doses de imunizantes.

Cerca de 10% das doses, considerando o estoque atual existente na rede, são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas.

Com informações da Agência Brasília