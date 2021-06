Vacina: pessoas com 55 anos poderão agendar na sexta (11)

Na manhã desta quinta-feira (10), o governador do Distrito Federal anunciou que o agendamento da vacinação contra a Covid para pessoas com 55 anos ou mais, sem comorbidades, começará na sexta-feira (11). Além disso, o governador do DF estima vacinar todos os profissionais da educação pública com a chegada de 36 mil doses da Janssen. O GDF quer retomar as aulas em agosto, já com todos professores vacinados. Covid-19 no DF Desde o início da pandemia, 4123.422 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 95,9% (396.377) deste número estão recuperados. Do total de casos, 8.868 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus. Na quarta-feira (9), 714 novos diagnósticos de Covid-19 e 24 mortes. As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (45.923), Plano Piloto (39.627) e Taguatinga (32.932). A maior taxa de mortalidade pertence a Planaltina, onde dos 14.784 casos, 458 faleceram, ou seja, 3,1%. O segundo lugar está empatado entre Ceilândia (3%), com 45.923 casos e 1.400, e Recanto das Emas (3%), com 10.233 casos e 304 óbitos.