Vacina contra covid-19 é levada a comunidade rural no DF

Ação da Secretaria de Saúde possibilitou aos moradores de Engenho das Lages se imunizar perto de casa

A Secretaria de Saúde do DF levou a vacina contra a covid-19 para os moradores da comunidade rural Engenho das Lages, no Gama, nesta sexta-feira (18). A população local teve oportunidade de iniciar ou completar o ciclo vacinal com duas doses, além de receber a dose de reforço. Para as crianças a partir dos 5 anos de idade, os imunizantes foram levados até o Centro Educacional Engenho das Lages.

A dona de casa Maria de Carvalho Silva, 35 anos, levou o filho Samuel Carvalho, de 8 anos, para receber a primeira dose. “Essa doença é perigosa e tem que vacinar mesmo as crianças”, opina. Os filhos de 14 e de 13 anos já foram vacinados, mas, à época, a família precisou se deslocar 25 km até o Gama.

“Esta é uma população carente que não consegue muitas vezes ir à área urbana receber a vacinação, então nós viemos trazer as vacinas”, explica a gerente de Serviços da Atenção Primária da Região de Saúde Sul, Edilene Soares. Ações semelhantes já foram realizadas em outras comunidades rurais do Gama, como na Ponte Alta.

Nesta sexta-feira, a vacinação contra a covid-19 ocorre em 62 locais, em todo o Distrito Federal. A lista é atualizada diariamente no site da Secretaria de Saúde. Além disso, ações de “vacinação extramuros” e itinerantes, como o Carro da Vacina, que funciona aos sábados na Região Oeste, ajudam a ampliar a cobertura vacinal no DF.

Com informações da Secretaria de Saúde do DF