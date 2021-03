UTI: rede pública do DF com 99% de ocupação neste sábado (27)

Até o momento da publicação desta reportagem, 327 pessoas aguardam leito de UTI na capital

Os hospitais da rede pública de saúde estão com a taxa de ocupação em 99,46%. Isso porque dos 12 leitos vagos para pacientes com Covid-19, apenas 2 são para adultos, a faixa etária com maior índice de internação. Os dados são da última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 16h10 deste sábado (27).

Já nos hospitais particulares a taxa de ocupação nos leitos de UTI para paciente adultos com Covid-19 está em 98,13%. Dos 9 leitos disponíveis, 8 são preparados para receber adultos. Até o momento da publicação desta reportagem, 327 pessoas aguardam leito de UTI na capital.

Vacinação

O Governo do Brasil já enviou mais de 30 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 a todas as regiões do país, de acordo com a LozalizaSUS. Segundo a ultima atualização do Vacinômetro no Distrito Federal, a capital já recebeu um total de 446.410 doses de imunizantes, sendo 372.160 da Coronavac e 74.250 da Oxford/Astrazeneca.

A vacina CoronaVac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A vacina Covishield é desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. Cerca de 5% do total de doses recebidas são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas.

Mais de 260 mil pessoas já receberam a primeira dose no DF e, conforme o último boletim informativo, a região central é a que mais tem doses aplicadas. Essa localidade é composta por Asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste.