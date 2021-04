UTI: rede privada atinge 100% de ocupação nesta terça (13)

Até o momento da publicação desta reportagem, 340 pessoas aguardam leito de UTI na capital

Na rede privada de saúde a situação é preocupante. Os hospitais particulares do DF estão com a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos em 100%. Isso porque apenas um leito está vago, de acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 11:10.

A situação na rede pública de saúde é um pouco melhor, mas a taxa de ocupação segue acima dos 97%. Dos treze leitos vagos, apenas nove são para pacientes adultos com Covid-19. Até o momento da publicação desta reportagem, 340 pessoas aguardam leito de UTI na capital.

Covid-19 no DF

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.002 novos diagnósticos de covid-19 e 86 óbitos. Desde o início da pandemia do coronavírus, em março de 2020, 360.124 pessoas já foram infectadas na capital e, até segunda-feira (12), 12.430 casos ainda estavam ativos.

A região administrativa de Ceilândia está perto de atingir a marca de 40 mil casos. Atualmente, a cidade conta com 39.160 notificações. Além dela, o Plano Piloto (34.440) e Taguatinga (28.827) são os locais com mais testes positivos na capital candanga.

Do total de 360.124 casos, 6.840 (1,9%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 340.854 (94,7%) estão recuperados.

Vacinação na capital

Na segunda-feira (12), o boletim informativo revelou o número de 329.639 vacinados da primeira dose e mais 104.303 pessoas que levaram a segunda dose. Nas últimas 24h foram 3.231 vacinados da primeira dose e 4.055 da segunda dose.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 360.450 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 145.210 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca