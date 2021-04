UTI-DF: rede pública alcança 96% de ocupação

A situação nos hospitais particulares é um pouco melhor, mas ainda preocupa. A taxa de ocupação dos leitos de UTI gerais está em 78,93%. As UTIs Covid-19 permanecem lotadas com 95,81%

Neste domingo (25), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 96,60% nos hospitais públicos do DF. Isso porque vinte e três leitos estão vagos, mas apenas quinze são para pacientes adultos, de acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 10h55.

A situação nos hospitais particulares é um pouco melhor, mas ainda preocupa. A taxa de ocupação dos leitos de UTI gerais está em 78,93%. As UTIs Covid-19 permanecem lotadas com 95,81%. Dezesseis leitos estão disponíveis, sendo quatroze para paciente adultos.

Lista de Espera

Até o momento da publicação desta reportagem, 177 pacientes aguardam leito de UTI na capital. Desse total, 83 são pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Covid no DF

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 844 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 372.563 pessoas já foram infectadas na capital e, até sábado (24), 9.488 casos estavam ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (40.991), Plano Piloto (35.467) e Taguatinga (29.783). Nas últimas 24 horas foram notificados 40 óbitos, sendo que, deste total, 13 com data de ocorrência no dia de hoje.

Do total de 372.563 mil casos, 7.534 (2,0%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 355.451 (95,4%) estão recuperados. Do total de óbitos, 620 eram moradores de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 327.216 (87,8%) residem no DF e 27.721 (7,4%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.