UTI: 78 pacientes aguardam leito no DF

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 85,93% nos hospitais públicos do DF

Na tarde desta sexta-feira (11), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 85,93% nos hospitais públicos do DF. Isso porque vinte e oito leitos estão vagos, de acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 12h25. Das vagas disponíveis, apenas vinte são para pacientes adultos.

A situação nos hospitais particulares é um pouco mais apertada no momento, mas segue na estabilidade. A taxa de ocupação dos leitos de UTI gerais está em 88,74%. As UTIs Covid-19 permanecem com 89,29%. Vinte e oito leitos estão disponíveis, todos para pacientes adultos.

Lista de Espera

Até o momento da publicação desta reportagem, 78 pacientes aguardam leito de UTI na capital. Desse total, 16 são pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Covid no DF

Desde o início da pandemia, 414.053 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 95,9% (397.058) deste número estão recuperados. Do total de casos, 8.898 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus. Nas últimas 24 horas, 631 novos diagnósticos de Covid-19 e 24 mortes.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (45.978), Plano Piloto (39.696) e Taguatinga (32.972). A maior taxa de mortalidade pertence a Planaltina, onde dos 14.805 casos, 459 faleceram, ou seja, 3,1%. O segundo lugar está empatado entre Ceilândia (3%), com 45.978 casos e 1.404, e Recanto das Emas (3%), com 10.236 casos e 307 óbitos.

Em relação a ontem (9), quando foram registrados 714 novos casos, houve uma diminuição no número de contaminados. Da mesma forma, o índice de transmissibilidade, que estava oscilando, apresentou queda indo para 0,98. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Em momento mais crítico da pandemia, o índice chegou a 1,38.

Vacinação na capital

O agendamento para vacinação de pessoas com 55, 56 e 57 anos será aberto a partir das 14h desta sexta-feira (11). O site é o vacina.saude.df.gov.br. Quem agendar hoje será vacinado a partir de segunda (14).

A Secretaria de Saúde vai destinar 65 mil doses para as pessoas das três faixas etárias supracitadas e também para cidadãos de 58 e 59 anos. O agendamento para este último grupo estava suspenso e deve ser retomado.

Também serão remanejadas mais doses para outros grupos prioritários, como rodoviários, profissionais da educação, população em situação de rua, entre outros.

O Distrito Federal receberá, entre domingo (13) e terça-feira (15), 36.200 novas doses do imunizante da Johnson & Johnson, a Janssen. Na quarta-feira (09), a capital ainda recebeu mais 47.250 de doses da AstraZeneca, que, segundo a secretaria de Saúde, serão utilizadas como primeira dose.