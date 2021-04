UTI: 221 pacientes aguardam leito na capital

Nesta quinta-feira (22), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 99,10% nos hospitais públicos do DF

Nesta quinta-feira (22), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 99,10% nos hospitais públicos do DF. Isso porque nove leitos estão vagos para pacientes adultos, de acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 8h25.

A situação nos hospitais particulares é um pouco melhor, mas ainda preocupa. A taxa de ocupação dos leitos de UTI gerais está em 84,48%. As UTIs Covid-19 permanecem lotadas com 95,92%. Apenas dezessete leitos para pacientes adultos estão disponíveis.

Lista de Espera

Até o momento da publicação desta reportagem, 221 pacientes aguardam leito de UTI na capital. Desse total, 126 são pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Covid-19 na capital

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 884 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 369.808 pessoas já foram infectadas na capital e, até quarta-feira (21), 10.269 casos estavam ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (40.624), Plano Piloto (35.229) e Taguatinga (29.540). Nas últimas 24 horas foram registrados 44 óbitos, sendo que, deste total, seis faleceram nesta quarta (21).

Do total de 369.808 mil casos, 7.388 (2,0%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 352.151 (95,2%) estão recuperados. Do total de óbitos, 608 eram moradores de outros estados.

Vacinação no DF

O último boletim informativo revela o número de 371.394 vacinados da primeira dose e mais 177.875 pessoas que levaram a segunda dose. Nas últimas 24h foram 465 vacinados da primeira dose e 2.691 da segunda dose, o que é considerado pouco em comparação com dias anteriores. O feriado devido ao aniversário de 61 anos de Brasília pode ter afetado os registros da imunização.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 536.560 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 175.750 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.