UPAs do Distrito Federal são modernizadas com obras estruturais

A modernização das unidades de pronto atendimento (UPAs) mais antigas segue avançando sob coordenação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), que vem executando intervenções estruturais voltadas a ampliar a segurança, garantir melhor abastecimento de água e oferecer condições mais adequadas tanto para pacientes quanto para profissionais. As melhorias, que fazem parte do programa de modernização da rede, reforçam a infraestrutura de espaços fundamentais para o atendimento de urgência e emergência no DF, serviços que, ao longo de 2025, já somam mais de 1,7 milhão de assistências prestadas à população.

As reformas incluem as instalações de abastecimento de água potável, a substituição e modernização dos sistemas de proteção contra incêndio e pânico e as adequações exigidas pelas normas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

“A iniciativa integra o conjunto de ações de manutenção e modernização das UPAs mais antigas, incluindo Ceilândia I, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho. Nosso objetivo é garantir ambientes mais eficientes, seguros e adequados para pacientes, profissionais e acompanhantes”, explica Tatiana Tostes, gerente-geral de Engenharia do IgesDF.

Ceilândia I e Núcleo Bandeirante já passaram por reformas

As primeiras intervenções foram realizadas nas UPAs de Ceilândia I e Núcleo Bandeirante. Em Ceilândia I, foram investidos R$ 457.447,76 na modernização das caixas d’água e do sistema de combate a incêndio. No Núcleo Bandeirante, R$ 199.258,35 foram destinados à reforma do sistema de abastecimento de água. A atualização completa do sistema de proteção contra incêndio está prevista para uma etapa futura.

“Com as intervenções, foi possível substituir sistemas antigos, garantindo abastecimento contínuo e seguro de água, melhora da qualidade da água armazenada e pleno funcionamento dos hidrantes e demais equipamentos de combate a incêndio, tudo isso sem interromper o atendimento durante a execução das obras”, destaca Tatiana Tostes.

Obras avançam em Sobradinho, Samambaia e São Sebastião

Com a assinatura dos contratos, as UPAs de Sobradinho, Samambaia e São Sebastião iniciaram a fase de execução das obras, atualmente concentradas no alinhamento técnico e na mobilização das equipes responsáveis.

O investimento global nas três unidades soma R$ 1.248.973,88, sendo R$ 581.388,98 destinados à UPA Samambaia; R$ 584.184,32, à UPA São Sebastião; e R$ 609.100,71, à UPA Sobradinho. A verba é própria do IgesDF, conforme contrato vigente, e a previsão de conclusão das obras é abril de 2026.

Para a UPA Recanto das Emas, o edital para a reforma do sistema de abastecimento de água potável já foi publicado, com valor previsto de R$ 717.129,00.

As UPAs do Distrito Federal já contabilizam mais de 1,7 milhão de atendimentos somente em 2025

Benefícios diretos à população

As ações de modernização reforçam a estrutura das UPAs e garantem que os atendimentos ocorram com mais estabilidade, segurança e conforto, tanto para os usuários quanto para os profissionais que atuam no serviço.

“Estamos fortalecendo a estrutura das nossas unidades para garantir um atendimento mais seguro, eficiente e digno à população. Cada entrega representa mais qualidade de vida para quem precisa do serviço e mais condições adequadas de trabalho para nossos colaboradores”, afirma o presidente do IgesDF, Cleber Monteiro.

Com informações da Agência Brasília

