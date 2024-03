Unindo Corações: Escola Eleva Brasília abre seu calendário escolar com mais uma edição do Kindness Week

Para a programação, a Eleva promoveu o debate sobre o Stand to Bullying Day, dia internacional de combate ao bullying, com ações de conscientização a pais e alunos

Celebrando o início de mais um ano letivo, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, a Escola Eleva de Brasília realizou mais uma edição do Kindness Week, evento idealizado pela equipe de psicologia da escola com o objetivo de fortalecer e aproximar a comunidade escolar.

Tendo como premissa a valorização da bondade como atributo fundamental para uma escola responsável, saudável e feliz, o encontro promoveu discussões com a finalidade de aproximar famílias e escola a partir de um aprendizado socioemocional. Para a programação, a Eleva promoveu o debate sobre o Stand to Bullying Day, dia internacional de combate ao bullying, com ações de conscientização a pais e alunos.

O evento contou, ainda, com a participação da ONG BSB Invisível, instituição que atua em prol dos direitos humanos e fundamentais da população que está em situação de rua.