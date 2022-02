Unidade Móvel do Na Hora ficará por mais uma semana em Samambaia

Atendendo a pedidos, a carreta permanecerá ao lado da Administração Regional da cidade até 4 de março

Somente nos três primeiros dias de funcionamento da Unidade Móvel, a carreta do Na Hora já realizou mais de 1.000 atendimentos em Samambaia e, atendendo a pedidos da comunidade, o projeto Na Hora Mais Perto do Cidadão permanecerá na cidade até o fim da próxima semana (4/3), ao lado da Administração Regional, das 9h às 17h.

“Atenderemos por mais alguns dias a população de Samambaia por conta do alto volume da procura dos serviços oferecidos pelo Na Hora. Recebemos com muito carinho o pedido dos moradores para que a carreta fique por mais tempo. O nosso objetivo é levar cidadania, atendimento de qualidade e cumprimento de direitos às cidades do DF”, explicou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Em virtude do feriado de carnaval, a unidade móvel fará uma pausa nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. A unidade retomará os atendimentos a partir das 14h da quarta-feira de cinzas (2 de março).

A unidade conta com 14 pontos de atendimento; 1 ponto de autoatendimento; porta com elevador de acessibilidade; banheiro e copa para uso dos servidores; uma sala de TI; gerador com autonomia de 6h; ar-condicionado em toda a unidade; além de mobiliários e equipamentos modernos, para atender à população com qualidade e eficiência.

Estão presentes com seus serviços os parceiros: Caesb, Detran, Neoenergia, Sedes, Secretaria de Economia, Procon e INSS, além do Instituto de Identificação da Polícia Civil, que disponibiliza 40 senhas diárias para emissão de RG no ônibus de atendimento da PCDF, das 9h às 15h.

Serviço

Na Hora Mais Perto do Cidadão – Samambaia

Até 04/03, das 9h às 17h

Em frente à Administração de Samambaia (Quadra 302 conjunto 13 Lote 05 –

Centro Urbano)