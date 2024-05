Unidade Móvel do Hospital Veterinário realizará atendimentos em São Sebastião

Moradores de São Sebastião podem encontrar serviços veterinários primários para seus animais de estimação a partir de 13 de maio, quando, direto do estacionamento da administração regional, localizado na Quadra 101 Conjunto 08, a Unidade Móvel do Hospital Público Veterinário (Hvep) estacionará funcionando.

A unidade ficará na região por um período de três meses, visando oferecer atendimento clínico e ambulatorial a cães e gatos.

Os serviços incluem recepção e triagem, consultas clínicas, além de coletas para exames de sangue, como hemogramas e testes bioquímicos. Importante destacar que a unidade não realizará procedimentos cirúrgicos, castrações ou exames de imagem, como raio X e ultrassom. Casos que necessitem desses serviços serão encaminhados para agendamento no próprio Hvep.

Diariamente, serão distribuídas 10 senhas a partir das 8h. No período da tarde, a unidade atenderá apenas retornos já agendados. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, oferecendo uma oportunidade de cuidado acessível aos animais de estimação da comunidade local.

O secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes, ressaltou a importância da iniciativa. “Este projeto reflete o compromisso do GDF com o bem-estar animal e a saúde pública. Ao levar cuidados veterinários a São Sebastião, facilitamos o acesso a serviços essenciais para a comunidade, promovendo a saúde dos animais e, consequentemente, das pessoas”, comentou.

*Com informações da Agência Brasília