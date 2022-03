Unidade do Na Hora será aberta em Samambaia

Ao visitar o local, Ibaneis Rocha destacou o trabalho da atual gestão em melhorar o atendimento à população

A primeira unidade do Na Hora de Samambaia está sendo construída. Nesta quinta-feira (31), o governador Ibaneis Rocha visitou as instalações da unidade que será a nona estrutura fixa do Distrito Federal.

O espaço funcionará onde atualmente funciona o Centro da Juventude, na QS 402, Conjunto G, Lote 1. Este, por sua vez, terá um novo endereço a ser anunciado em breve.

Em agenda pela cidade, o governador conheceu a estrutura e conversou com moradores. Muitos procuraram os serviços do Na Hora, que está com a carreta na área externa do Centro da Juventude, oferecendo emissão de documentos, corte de cabelos e outros prestados pelo Na Hora.

Ao visitar o local, Ibaneis Rocha destacou o trabalho da atual gestão em melhorar o atendimento à população. “Esse era um pedido antigo da população”, afirmou. “Estamos trazendo provisoriamente a carreta para depois termos em definitivo um Na Hora na Samambaia. Cumprimos mais um compromisso de campanha, que é trazer esse posto do Na Hora para cá. Lembro também que o BRB assumiu toda essa parte de tecnologia para melhorar os serviços”.

Atualmente, o DF conta com unidades fixas do Na Hora na Rodoviária do Plano Piloto e em Sobradinho, Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Gama e Riacho Fundo, além do posto de perícias médicas na Asa Sul. Apenas em 2021, as oito unidades registraram um milhão de atendimentos.

Com as reformas e a manutenção do parque tecnológico, o tempo médio de espera para o atendimento ao público, que chegava a 27 minutos até 2018, passou para 4 minutos e 27 segundos no ano passado.

Enquanto o tempo de espera caiu, o número de serviços aumentou. De 2019 a 2021, as unidades ampliaram a oferta de comodidades à população e passaram de 29 para 90 diferentes serviços disponíveis, um aumento de mais de 200%.

“O trabalho da nossa gestão é aproximar, cada vez mais, os cidadãos do DF dos serviços públicos”, disse a secretária de Justiça e Cidadania – coordenadora do Na Hora –, Marcela Passamani. “Samambaia é uma grande cidade e precisa de uma unidade física para que os moradores não precisem mais se deslocar para Taguatinga e Ceilândia em busca de atendimento.”

Moradora de Samambaia, Francis Leite comemora a notícia da construção de um posto do Na Hora e acredita que a população vai se sentir acolhida com a estrutura. “Samambaia é uma das maiores cidades do DF, e, com esse Na Hora, vai desafogar o atendimento em outras cidades e ofertar esse importante serviço à população que mora aqui”, reforçou.

Melhorias

As unidades do Na Hora também estão passando por reformas para oferecer melhores instalações aos usuários. Já foram entregues, totalmente reformados, os espaços da Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho e Brazlândia. Em breve, será concluído o posto de Ceilândia.

Desde fevereiro deste ano, a unidade móvel do Na Hora está percorrendo o DF e promoveu sete mil atendimentos. Além de Samambaia, a carreta já passou por Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, São Sebastião e Estrutural. A grande procura em Samambaia foi destacada pelo administrador da cidade, Gustavo Aires.

“A carreta do Na Hora iniciou os trabalhos aqui e foi um sucesso, e tivemos que estender o prazo de atendimento porque a comunidade aqui é muito participativa”, comentou o gestor. “A comunidade há muito tempo solicita a carreta aqui, e isso reforçou a importância de a cidade ter uma unidade fixa do Na Hora.”

Criado em 2001 para facilitar a vida do cidadão, o Na Hora é um espaço que oferece serviços de regularização de débitos, emissão de documentos, ligação de água, emissão de Habite-se e solicitações ao Detran-DF, entre outros.

*Com informações da Agência Brasília