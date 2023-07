UnDF divulga lista de aprovados de Processo Seletivo Estudantil

Para fazer a matrícula, os candidatos aprovados devem comparecer pessoalmente no Campus Norte da UnDF

A Universidades do Distrito Federal Professor Amaury Maia Nunes (UnDF) divulgou, nesta segunda-feira (17), o resultado final do primeiro processo seletivo estudantil da instituição.

A lista com os nomes, notas, a classificação dos 360 aprovados em primeira chamada e a relação de documentos necessários para a efetivação da matrícula, conforme Anexo 6 do Edital nº 1, de 2023, estão disponíveis no site da universidade. O período de matrícula começa nesta terça-feira (18) e segue até sexta (21).

Para fazer a matrícula, os candidatos aprovados devem comparecer pessoalmente no Campus Norte da UnDF, localizado no Centro de Atividades 02, no Lago Norte, das 9h às 20h59min, conforme o cronograma abaixo:

⇒ Dia 18 (terça-feira) – Cursos de pedagogia e de serviço social

⇒ Dia 19 (quarta-feira) – Cursos de matemática, de produção cultural e de engenharia de software

⇒ Dia 20 (quinta-feira) – Cursos de sistema de informação e de gestão pública

⇒ Dia 21 (sexta-feira) – Cursos de gestão ambiental e de gestão de tecnologia da informação e estudantes aprovados remanescentes

Quem não puder comparecer presencialmente poderá se matricular por meio de procuração sem a necessidade de ir ao cartório. O modelo da procuração está disponível no site da UnDF.

“Celebro com gratidão e muita responsabilidade a chegada dos estudantes aprovados para os nove cursos superiores oferecidos pela UnDF em 2023. Com gratidão, pela confiança depositada nesta nova instituição e, com responsabilidade, por compreender que o desafio de implantação de uma universidade é enorme, e que só será possível com o apoio e a coragem dos estudantes envolvidos, disse Simone Benck, reitora pro tempore da UnDF.

O início das aulas está previsto para 31 de julho. Entre os dias 24 e 28 deste mês será realizada a semana de acolhimento aos discentes da UnDF, com atividades pedagógicas e culturais. “O nosso objetivo institucional é oferecer educação pública superior, assegurando a qualidade social. A universidade está abrindo novos cursos que atenderão 360 estudantes, sendo metade das vagas destinadas a egressos de escolas públicas. Desejamos contribuir fortemente para a transformação da realidade educacional e socioeconômica do DF e RIDE”, destacou João Felipe de Souza, presidente da Comissão do Processo Seletivo.

Perfil dos estudantes

O primeiro processo seletivo estudantil da UnDF foi lançado em 31 de maio deste ano e teve 8.236 inscritos oriundos de todas as partes do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e do Entorno – RIDE, com destaque para as regiões administrativas de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Guará, Sobradinho, Riacho Fundo, Planaltina, Paranoá, entre outras localidades.

Dos nove cursos superiores oferecidos neste primeiro processo seletivo, engenharia de software foi o mais procurado pelos candidatos (1.803), seguido por pedagogia (1.406), tecnologia em gestão da tecnologia de informação (1.041), tecnologia em gestão pública (1.302), sistema de informação (882), serviço social (879), tecnologia em gestão ambiental (421), matemática (266) e tecnologia em produção cultural (236).

Dos mais de oito mil inscritos, 2.277 se declararam negros ou indígenas, e 369 pessoas com deficiência.

As informações são da Agência Brasília