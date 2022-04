UnB se reúne com governador Ibaneis Rocha

A ocasião foi organizada com o intuito de conversar sobre as principais demandas da comunidade

A reitora da Universidade de Brasília (UnB) Márcia Abrahão, se reuniu, nesta terça-feira (05), com o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). A ocasião foi organizada com o intuito de conversar sobre as principais demandas da comunidade. A reitora ainda agradeceu pela parceria da UnB com o Governo do Distrito Federal (GDF).

“Gostaria de agradecer a parceria que o GDF tem mantido com a Universidade em diferentes áreas. Nossa comunidade envolve quase 60 mil pessoas e as aulas voltam totalmente ao presencial em junho. Temos a maior biblioteca pública do DF, aberta para toda a comunidade externa. Trouxe algumas demandas para garantir a segurança de todos”, disse a reitora. Participaram do encontro o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, e o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro.

Abrahão ainda entregou um documento com solicitações de testagem da comunidade e de ampliação das linhas de ônibus que passam e chegam no campi Darcy Ribeiro. “Fizemos uma pesquisa que mostrou que 70% dos nossos estudantes utilizam o transporte público”, destacou.

Ibaneis ressaltou que o trabalho científico produzido pela UnB durante a pandemia foi essencial. O chefe do executivo local reconheceu que a comunidade universitária é maior que muito município.

Sobre as frotas solicitadas, o secretário Valter Casimiro afirmou que o GDF tem a demanda necessária para atender as demandas da UnB. Segundo ele, os técnicos de seu gabinete estão cuidando da organização para o retorno. “Nossa parceria com a UnB é contínua. Estamos em contato com especialistas da Universidade para a atualização do PDTU [Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal].” Por fim, ele disse que pretende que as bicicletas públicas retornem a circular na UnB.

A reitora agradeceu a recepção do governador e lembrou que a Universidade continua à disposição para colaborar quando necessário. Ibaneis Rocha disse que está atento às parcerias com a UnB, a exemplo do satélite lançado na última sexta-feira (1°), que teve aporte financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), e com o Hospital Universitário (HUB).

*Com informações da UnB Notícias