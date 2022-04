UnB recebe Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais

O primeiro evento a ser realizado é a Copinha Brasil de Saltos Ornamentais, nos dias 11 e 12 de abril

A Universidade de Brasília (UnB) receberá, dentro de poucos dias, três grandes eventos nacionais de saltos ornamentais, que contarão com a participação dos principais atletas do país na modalidade. Com data marcada para segunda-feira (11) e duração até sábado (16), os eventos serão realizados no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da Universidade, um dos legados olímpicos dos Jogos Rio 2016, e contarão com a participação de mais de 150 atletas de sete estados brasileiros.

Eles representarão os clubes Esporte Clube Pinheiros/SP, Clube Semanal de Cultura Artística/SP, Fluminense/RJ, Instituto Pro Brasil/RJ, Anado/SC, Grêmio Vila Olímpica Parahyba/PB, Tuna Luso/PA, Clube do Remo/PA, Paysandu/PA, Sesi/GO, Ibris – Centro Olímpico do Gama/DF e o anfitrião Instituto Pro Brasil/DF.

O primeiro evento a ser realizado é a Copinha Brasil de Saltos Ornamentais, nos dias 11 e 12 de abril, onde participarão os atletas das categorias de base, entre 6 e 13 anos de idade. No dia 13, iniciará o Campeonato Brasileiro Grupos A e B de Saltos Ornamentais, onde competem atletas juvenis, entre 14 e 18 anos de idade. Esta competição servirá como seletiva para o Campeonato Mundial Júnior, que será realizado no Canadá em novembro, e para os Jogos Mundiais Escolares Gymnasíade, que serão realizados na China também em novembro.

No dia 13, também iniciam as provas do Troféu Brasil de Saltos Ornamentais, competição nacional mais importante onde participarão atletas de grande destaque, como os atletas olímpicos Kawan Pereira, Isaac Souza, Ingrid Oliveira e Luana Lira, que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Troféu Brasil também será seletiva para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que será realizado em junho em Budapeste/Hungria, para os Jogos Mundiais Universitários, que serão realizados na China em julho, e para os Jogos Sul-Americanos da Odesur, que serão realizados em Assunção/Paraguai no mês de outubro.

Os campeonatos brasileiros também contarão pontos para o ranking nacional da modalidade que define os atletas a serem beneficiados pelo Programa Bolsa Atleta do Governo Federal, principal programa de patrocínio para atletas de todo o país.

A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e conta com apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. A entrada para assistir o evento é gratuita.

Os atletas participarão dos campeonatos nas seguintes categorias:

Categoria E – até 9 anos

Categoria D – 10 e 11 anos

Categoria C – 12 e 13 anos

Categoria B – 14 e 15 anos

Categoria A – 16 a 18 anos

Categoria Principal – qualquer idade

A cerimônia de abertura acontecerá na terça-feira (12), às 9 horas da manhã, no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da UnB. Durante a cerimônia, também será feito o lançamento oficial do Projeto Saltando na Escola, um projeto social do Instituto Pro Brasil em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. Este projeto possibilita que 128 crianças carentes entre 6 e dez anos de idade residentes na Estrutural pratiquem a modalidade saltos ornamentais, além de terem reforço escolar, aulas de inglês, aulas de ginástica e refeições diárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da UnB Notícias