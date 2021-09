UnB aumenta o preço das refeições do Restaurante Universitário

Os preços das refeições oferecidas aos estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília sofreram um reajuste de valores

Por Gabriel de Sousa

[email protected]

Os preços das refeições oferecidas aos estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília (UnB) sofreram um reajuste de valores. Os estudantes da instituição repararam a diferença no site da Universidade, que nesta quinta-feira (23) confirmou para o Jornal de Brasília que os custos da alimentação servida pelo Restaurante Universitário (R.U) aumentaram, devido à uma parceria com uma nova empresa alimentícia que fornecerá os ingredientes.

Antes, o preço de uma refeição no Restaurante Universitário era de R$ 2,80 para o café da manhã, e de R$ 5,20 para o almoço e jantar de estudantes de graduação e pós-graduação. Com o reajuste, os estudantes terão que pagar R$ 2,85 para o lanche matinal, e R$ 6,10 para o almoço e a janta, o que representa um aumento de 17,30%.

Já os terceirizados, servidores públicos e visitantes em geral, que antes pagavam R$ 7,00 pelo desjejum e R$ 13,00 nas duas refeições essenciais, agora terão que desembolsar R$ 7,05 e R$ 15,20, respectivamente.

Segundo a administração da UnB, em uma nota exclusiva cedida ao Jornal de Brasília, o motivo da mudança foi uma licitação realizada no dia 4 de fevereiro deste ano, quando uma nova empresa foi selecionada para preparar os pratos. Antes desta data, o empreendimento que trabalhava para a instituição era a Sanoli Alimentação, que foi substituída recentemente pela ISM Alimentação.

Essa é a segunda vez em três anos que a Universidade de Brasília reajusta o preço das alimentações nos campus. Em 2018, o café da manhã, o almoço e a janta, custavam todos R$ 2,50 para os universitários. Após uma alteração em junho daquele ano, que resultou em protestos por parte da comunidade acadêmica, o novo valor foi de R$ 2,80 (café) e R$ 5,20 (almoço e janta). Na época, o acréscimo foi de 108%, e os preços perduraram até este novo ajuste de 2021. De acordo com a UnB, a modificação foi realizada devido aos cortes financeiros feitos pelo Governo Federal.

A instituição federal de ensino superior afirmou no documento enviado à reportagem do Jornal de Brasília, que todos os consumidores atuais do Restaurante Universitário (R.U) estão isentos do pagamento das porções, já que possuem um salário inferior a um salário-mínimo e meio. A Universidade se refere aos universitários que residem na Casa do Estudante (CEU), um conjunto de habitações onde residem os estudantes de outros estados que possuem vulnerabilidade socioeconômica.