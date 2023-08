Uma pitada de amor: receitas de merendeiras receberão prêmios

Dona Jô, como é conhecida por funcionários e alunos, foi a vencedora da primeira edição do concurso Sabor de Escola

No Centro de Ensino Fundamental (CEF) 209 de Santa Maria, a responsável por preparar a comida dos alunos é Josilene dos Santos, 53 anos. Ela trabalha no local há cinco anos e, em 2022, foi reconhecida pelas receitas especiais que elabora para os mais de 870 alunos da unidade escolar. De acordo com sua definição, o segredo está nos ingredientes: uma pitada de amor e carinho não pode faltar durante a preparação das refeições que faz.

Dona Jô, como é conhecida por funcionários e alunos, foi a vencedora da primeira edição do concurso Sabor de Escola: Melhor Receita da Alimentação Escolar do DF. A receita preparada por ela foi arroz carreteiro com purê de abóbora. Para que fosse escolhida, a receita de Jô passou por uma rigorosa avaliação dos jurados.

“A ideia do concurso, além de dar visibilidade e reconhecimento às merendeiras, é estimular o preparo de receitas criativas com os ingredientes e produtos presentes no Programa de Alimentação Escolar do DF”, afirma a diretora de Alimentação Escolar, Juliene Moura Santos. “Para chegar ao vencedor, são várias etapas: tem a fase regional, a final e, aí sim, os jurados votam em quem deve ficar com o prêmio.”

Com a premiação, Dona Jô faturou R$ 8,5 mil e uma bolsa integral de estudos para cursar gastronomia na Universidade Católica de Brasília (UCB). De acordo com ela, o dinheiro do prêmio será utilizado para pagar a formatura da graduação. “Meu dinheiro está guardado para pagar a festa de formatura com minha família lá no meu estado, o Piauí”, revelou.

Quem realmente sai ganhando nessa competição são os próprios estudantes, que se deliciam com refeições cada vez mais balanceadas, criativas e temperadas. Vítor Calixto, 14 anos, é aluno do ensino integral do CEF 209 de Santa Maria. “Gosto muito da comida daqui, eles ofertam umas refeições diferentes. Eu me sinto privilegiado. Essa escola, na minha opinião, é uma das melhores, não só de ensino, mas de comida também”, pontuou.

Já Nataly Maria de Aquino, 14, também aluna do ensino integral, destacou que os dias prediletos são aqueles que têm estrogonofe no cardápio da escola. “A comida é bem legal, o tempero é muito bom. Também me sinto privilegiada de estudar onde a merendeira foi premiada. Minha comida predileta é arroz com estrogonofe”, disse.

Inscrições abertas

Atualmente, a rede de ensino conta com 2.523 merendeiras distribuídas pelas unidades. Essas profissionais podem se inscrever, até sábado (19), na segunda edição do concurso Sabor de Escola: Melhor Receita da Alimentação Escolar do DF.

As receitas devem contar com os ingredientes e produtos presentes no Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), em atendimento à Resolução CD/FNDE nº 6/2020, além de utilizar alimentos considerados frutos do Cerrado, com o intuito de apresentar aos estudantes alimentos nativos cultivados na região.

A melhor receita da alimentação escolar do DF será escolhida em 25 de novembro, conforme cronograma abaixo:

Inscrição dos participantes e das receitas – até o dia 19/8

Realização da etapa regional – 28/8 a 23/9

Divulgação do resultado da etapa regional no site da SEE – 26/9

Realização da etapa Lote – 3, 4, 5 e 6/10

Divulgação do resultado da etapa Lote no site da SEE – 10/10

Etapa final e divulgação do resultado – 25/11.

Premiação

Todos os inscritos receberão certificados de participação. Para os oito participantes classificados para a etapa final, serão distribuídas as premiações da seguinte forma:

1º colocado: prêmio no valor de R$ 9 mil;

2º colocado: prêmio no valor de R$ 5.300;

3º colocado: prêmio no valor de R$ 4.200;

4º ao 8º lugar: prêmio no valor de R$ 2.700.

