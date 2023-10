Últimos dias para atendimento veterinário gratuito no Sol Nascente

Hvep Móvel fica na administração regional até o fim de outubro; cães e gatos podem ser atendidos de graça por médicos veterinários

Os atendimentos do Hospital Veterinário Público (Hvep) seguem de forma itinerante no Sol Nascente. O Hvep móvel está instalado nas áreas internas da administração regional e faz atendimentos clínicos básicos, exames de sangue e medicações subcutâneas, além de vacinação contra a raiva em cães e gatos.

Desde que chegou à região administrativa, o Hvep Móvel já realizou 180 atendimentos de 1º de junho até 5 de outubro. A unidade ficará no Sol Nascente até o fim deste mês e os interessados podem se dirigir à administração regional e retirar uma senha para atendimento.

“É por ordem de chegada. A triagem começa às 8h e vai até as 15h, com limite de 10 vagas por dia. Nós fazemos consultas simples, curativos, algumas medicações subcutâneas e exames de sangue. Se for avaliado que é necessário o animal ter um atendimento mais complexo, a gente faz o direcionamento para a unidade do Hvep em Taguatinga”, detalhou a veterinária e coordenadora do Hvep, Lindiene Samayana.

Políticas públicas

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema-DF) lançou uma pesquisa inédita sobre a população de cães e gatos nas regiões administrativas do DF. Os dados obtidos na pesquisa vão subsidiar a criação de políticas públicas eficazes para os pets do DF, como ampliação do programa de castração e sua unidade móvel.

Para participar, basta que o cidadão tenha acesso à internet e responda ao formulário online, disponível no site da Sema.

Com informações da Agência Brasília