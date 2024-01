Último lote de inscrições para a Corrida de Reis será aberto segunda-feira

Tradicional prova será disputada dia 27 de janeiro e tem a previsão de receber 10 mil atletas

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) abrirá nesta segunda-feira (15) às 10h, o terceiro e último lote de inscrições para a 51ª Corrida de Reis. A etapa contempla três mil vagas e os corredores poderão realizar a inscrição por meio da plataforma Sympla. A prova será disputada no dia 27 de janeiro, com largada às 17h, em frente ao Palácio do Buriti, com percursos de 6 km e 10 km.

“Esta edição está sendo um sucesso. Trabalhamos muito para que o Governo do DF retomasse essa corrida, que faz parte da história de Brasília”, lembra o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “Essa repercussão é o resultado do esforço conjunto de todos os órgãos envolvidos neste grande evento”, destaca.

A largada será dada às 17h para as pessoas com deficiência, às 17h05 para atletas profissionais, às 17h10 para os corredores inscritos na prova de 10 km e às 17h15 para quem for participar da prova de 6 km.

A 51ª Corrida de Reis contempla as categorias, geral e PCD – cadeirantes e andantes. Os andantes estão classificados entre deficientes visuais, deficientes intelectuais, mobilidade superior reduzida, mobilidade inferior reduzida. O atleta guia também deverá estar devidamente inscrito na prova utilizando-se do mesmo procedimento de inscrição dos atletas PCD. A idade mínima para participação no evento é de 14 anos completos para a prova de 6 km e 16 anos para a prova de 10 km.

Percursos

Todos os inscritos farão o retorno que antecede a Catedral Rainha da Paz, seguirão pelo Eixo Monumental e retornarão na via de ligação ao Ministério Público e ao Palácio do Buriti. Os participantes que optarem pelo percurso de 6 km seguirão na via N1 e farão o retorno na altura da Torre de TV. O ponto de chegada será em frente à Arena BRB Nilson Nelson. Os participantes que optarem pelo percurso de 10 km seguirão pela via N1, retornando na altura da Catedral de Brasília, e finalizarão a corrida no mesmo ponto de chegada.

Kits

Os kits da corrida serão entregues de 22 a 24 de janeiro, das 10h às 19h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Cada kit será composto por ecobag, camisa oficial do evento, número de peito e viseira. Durante a retirada, o corredor poderá doar, de forma voluntária, 2 kg de alimento não perecível. A arrecadação será realizada pela Defesa Civil do Distrito Federal em parceria com a Chefia Executiva de Políticas Sociais, por meio da ação Solidariedade Salva.

Para garantir a segurança dos corredores, o evento receberá apoio dos órgãos competentes e disponibilizará monitores para orientar os participantes. Serão colocados à disposição dos atletas regularmente inscritos, sanitários e guarda-volumes nas áreas de largada e de chegada da prova. Haverá também três pontos de hidratação durante o percurso da prova.

Premiação

Nesta edição serão premiados os 10 primeiros colocados da categoria geral na prova dos 10 km no masculino e feminino, os três primeiros colocados da categoria cadeirante na prova dos 10 km no masculino e feminino e os três primeiros colocados da categoria andante na prova dos 10 km no masculino e feminino. Os prêmios variam de R$ 400 a R$ 10 mil. Os três primeiros colocados nas categorias cadeirante e andante também receberão premiação em dinheiro. Os valores variam de R$ 1 mil a R$ 2 mil. No total o prêmio para a categoria adulta soma R$ 83 mil e recebe o patrocínio do BRB.

Com informações da agência Brasília