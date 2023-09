Último dia de campanha entre os candidatos a conselheiros tutelares

Urnas serão montadas nos 146 locais de votação espalhados pelo Distrito Federal; eleição dos 220 titulares e 440 suplentes será neste domingo, 1º de outubro

Neste sábado (30), são finalizados os últimos detalhes para eleição de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, em 1º de outubro. A montagem das urnas e a organização das seções eleitorais serão feitas nos 146 locais de votação espalhados por todas as regiões administrativas do DF. Confira aqui a lista completa.

Este dia também é o último para a campanha eleitoral dos candidatos a conselheiros tutelares. O Edital nº 13 traz as condutas permitidas ou vedadas aos candidatos. É permitido, por exemplo, distribuir propaganda impressa até 24 horas antes da votação, divulgar e participar de debates e entrevistas em rádios comunitárias. As vedações incluem a proibição de propaganda enganosa e o aliciamento de eleitores.

No domingo (1º/10), não será permitida a propaganda de boca de urna, que significa a atuação de cabos eleitorais e demais ativistas junto aos eleitores que se dirigem à seção eleitoral para pedir votos para seu candidato.

As atividades deste sábado são realizadas por mesários que atuam como administradores dos locais. Cerca de 5 mil servidores do GDF vão trabalhar voluntariamente como mesários no dia da eleição. Eles participaram de treinamentos ofertados pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) e serão responsáveis pelo acompanhamento e pela instalação das urnas.

A segurança dos locais de votação é feita com apoio da equipe de vigilância das escolas e com plano de segurança para os arredores desses locais, elaborado em conjunto pela Sejus e pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP).

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), vinculado à Secretaria de Justiça do DF (Sejus), está conduzindo o processo eleitoral. Serão escolhidos 220 conselheiros tutelares titulares e 440 suplentes. São 1.268 candidatos aptos a serem votados.

“O dia da votação se aproxima, e a participação da sociedade é fundamental para o fortalecimento dos conselhos tutelares. Hoje é o momento de finalizar a avaliação das propostas dos candidatos para votar com consciência e sabedoria”, reforça a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

As urnas foram carregadas no galpão TRE-DF nos dias 25, 26 e 27 deste mês, quando foram colocados os nomes dos eleitores, bem como os nomes e a numeração dos candidatos com a respectiva fotografia. O TRE disponibilizou 1.172 máquinas para votação e mais 118 para contingência. A distribuição para as escolas foi feita nesta sexta-feira (29).

Como votar

Os cidadãos poderão votar nos candidatos de sua preferência, apresentando documento oficial com foto ou o e-título. A pessoa só poderá votar no candidato da região administrativa em que seu título está cadastrado.

Os números dos candidatos estão separados por região administrativa e podem ser consultados neste link.

O local de votação do eleitor pode ser verificado aqui. A Sejus vai disponibilizar em todos os locais de votação a lista dos candidatos e a respectiva numeração. Em cada unidade de votação também estará disponível o nome dos eleitores que podem votar naquele lugar.

As administrações regionais também terão uma lista com os postos de votação e nome dos candidatos locais, a fim de facilitar a consulta daquelas pessoas que desejam votar, mas não possuem acesso à internet para consulta de informações.

