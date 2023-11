Última etapa das obras no Castelinho reforça segurança para as crianças

As obras estão em fase de finalização e a reabertura do ponto mais icônico do parque deve acontecer no final de novembro

Considerado ponto turístico de Brasília e espaço voltado ao lazer de crianças, o Castelinho do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, recebeu nos últimos meses reformas contemplando reparos na parte estrutural, nova pintura e novo piso. As obras estão em fase de finalização e a reabertura do ponto mais icônico do parque deve acontecer no final de novembro.

As obras tiveram início em julho deste ano e foram avançando conforme a necessidade. Um dos pontos focais da reforma é garantir mais segurança para as crianças e famílias que utilizam o espaço. O início das obras foi marcado pela remoção de brinquedos danificados que não haviam possibilidade de serem recuperados. Desde então, o Castelinho vem recebendo melhorias.

Inicialmente a reforma contemplava apenas a recuperação das estruturas da ferragem e uma nova pintura, que foi escolhida baseada na Psicologia das Cores, estudo que busca compreender o comportamento humano em relação às cores. Porém, a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) identificou a necessidade de readequar o escorregador, a rampa e o guarda-corpo, de acordo com as normas técnicas atuais, para garantir a segurança das crianças e de todos os usuários.

O espaço receberá ainda uma iluminação nova, com a instalação de três postes de energia elétrica. Também foram realizadas as podas das árvores que ficam ao redor do brinquedo. Agora o equipamento recebe a reforma do piso, que também será pintado. Após a conclusão desta fase o espaço receberá a limpeza e então estará pronto para a utilização dos frequentadores.

Para o gestor da pasta, Julio Cesar Ribeiro, “o Castelinho se consagra como um elemento importante na memória dos brasilienses. A disponibilização deste espaço renovado à população, especialmente às crianças, significa mais do que a preservação da história do local. Demonstra o respeito por todos aqueles que frequentaram o local desde a sua construção”.

*Com informações da Agência Brasília