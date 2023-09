Última chamada para contemplar a temporada de ipês no DF!

Como há bastante variação entre cada espécie, é possível que os ipês-amarelos ou até mesmo os brancos ainda possam ser vistos

Considerados símbolos da capital federal, os ipês-brancos começaram a florir nas ruas de Brasília. Mas não foi muita gente que teve a sorte de apreciar as árvores repletas de cor e beleza. Isso porque a florada do ipê-branco costuma ser mais rápida, em torno de três dias. Para quem não conseguiu contemplar, ainda há uma florada prevista para os próximos dias: a do ipê-rosa.

Os ipês-rosa já começaram a embelezar as ruas do Distrito Federal. Esta é a última chamada para a temporada neste ano. Como há bastante variação entre cada espécie, é possível que os ipês-amarelos ou até mesmo os brancos ainda possam ser vistos pelos próximos dias.

“Às vezes, o mesmo ipê-branco pode apresentar, em poucos dias, até três florações que são rápidas. É comum isso acontecer, apesar de a floração não ser tão expressiva quanto a primeira. Já os ipês-rosas, cuja floração é um pouco mais discreta, estão começando a florir agora. O rosa costuma durar um pouco mais, cerca de sete dias, e também não é tão expressivo. Normalmente tem flor e um pouco de folha, por exemplo. Mas é possível avistá-los”, afirmou a chefe da Divisão de Agronomia do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Janaina Gonzáles.

Antes de se despedir oficialmente dos ipês neste ano, a última florada da cor rosa pode ser apreciada nas últimas quadras da Asa Norte, no canteiro central do Eixo Rodoviário Norte, na altura das quadras 213, 214 e 215.

Brasília dispõe de cerca de 270 mil ipês de cores variadas, como o ipê-roxo | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

“O tempo de floração depende das especificidades de cada espécie. Cada uma tem um período diferenciado e isso está relacionado, normalmente, com algum fator ambiental, como tempo, sol ou até mesmo polinizadores. Tudo isso é uma adaptação que aconteceu ao longo dos anos para evitar que as diferentes espécies entrem em competição por disputa de nutrientes e polinizadores”, explicou a bióloga e professora da Universidade do Distrito Federal (UnDF), Silmary Alvim.

Plantação no DF

Brasília dispõe de aproximadamente 270 mil ipês de cores variadas espalhados por todas as regiões administrativas do DF. O plano anual de arborização da Novacap para o biênio 2022/2023 prevê o plantio de 100 mil mudas, sendo que 60 mil já foram instaladas no solo e 40 mil serão plantadas no período chuvoso, entre outubro e novembro.

De acordo com a chefe da DPJ, Janaina Gonzáles, as equipes estudam quais regiões administrativas serão contempladas no plano de arborização: “A gente faz um levantamento junto às regiões para verificar onde que mais carece. A nossa prioridade para este ano é que comecemos pelas novas regiões administrativas, como Sol Nascente, Arapoanga e Água Quente”, revelou.

Com informações da Agência Brasília