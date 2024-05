UBS 1 do Cruzeiro alerta sobre uso racional de medicamentos

A UBS 1 do Cruzeiro Novo abordou, nesta terça-feira (28), os riscos da automedicação. O alerta foi feito em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Além disso, foi feita uma orientação sobre a forma correta de descarte de medicamentos sem uso.

“A gente orienta a população sobre as medicações prescritas e dosagens corretas. E também como descartar aquele medicamento que não está mais em uso, seja porque venceu, porque o médico suspendeu ou o tratamento finalizou e sobrou um pouco de medicamento”, conta a farmacêutica responsável pelo grupo Vida Saudável, Anna Giomo.

O termo automedicação comumente se refere à prática de utilizar medicamentos sem prescrição médica. Porém, atualmente, esse termo também tem sido utilizado para denominar os casos em que os pacientes utilizam fármacos – ainda que prescritos por profissionais – de forma incorreta, seja fazendo uso de doses diferentes das receitadas ou por um período inadequado daquele determinado pelo médico.

“O medicamento é algo bom, mas se não for usado da maneira correta, pode ser muito ruim”, reforça a profissional.

Paciente da UBS, a aposentada Adelia da Costa começou a participar do grupo Vida Saudável em outubro de 2023 por indicação de amigas. Ela ressalta a relevância dos temas abordados nos encontros. “Aprendo muito com as palestras que temos aqui. Sobre o descarte mesmo, eu jogava no lixo ou no banheiro”, conta.

‌Como descartar os medicamentos?

No Distrito Federal, todos os hospitais e demais unidades de saúde, públicos ou privados, devem disponibilizar recipientes para que a população realize o descarte dos medicamentos. O material recebido é separado das embalagens e bulas, que são descartadas para reciclagem comum de papel, enquanto os medicamentos como comprimidos, bisnagas, frascos com resto de xarope vão para um reservatório chamado de bombona, que é um dispositivo fechado e com lacre. Uma empresa de coleta de materiais retira esse resíduo sólido de saúde e leva para incineração.

Durante o encontro, a equipe de farmácia da UBS 1 do Cruzeiro Novo apresentou o coletor de medicamentos que ficará exposto na entrada da farmácia da unidade. A Secretaria de Saúde do DF tem contrato com empresas que fazem o serviço desde a coleta até a incineração.

“A incineração é um processo adequado de tratamento do resíduo sólido porque elimina qualquer chance de contaminação, tanto do meio ambiente quanto para outras pessoas”, reforça Giomo.

‌Grupo Vida Saudável

O grupo Vida Saudável foi formado há mais de dois anos na UBS 1 do Cruzeiro Novo. Com encontros mensais que oferecem aferição de pressão, medição de glicemia e palestras e debates sobre temas relevantes, o grupo se tornou também um momento de confraternização para os participantes, promovendo o bem-estar mental dos participantes.

