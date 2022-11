Turma de fonoaudiologia da UDF leva conhecimento de ‘ondas sonoras’ para escola pública

Durante a visita, além da experiência deixada, a turma do curso de fonoaudiologia também fará um trabalho social

Para levar educação e solidariedade a uma escola pública, cerca de 50 alunos do curso de fonoaudiologia da Universidade do Distrito Federal (UDF) farão uma visita, no próximo dia 22 de novembro, a escola CESAS, no plano piloto. O objetivo da turma da UDF é apresentar um trabalho de curso sobre audição e levar o conhecimento de ‘ondas sonoras’, conteúdo ensinado na grade curricular do 3º ano do ensino médio. A experiência integrará as habilidades do currículo dos estudantes.

Um olhar social para a audição

Durante a visita, além da experiência deixada, a turma do curso de fonoaudiologia também fará um trabalho social contribuindo com cestas básicas, roupas e produtos de higiene para os alunos.