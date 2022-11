Tudo pronto para a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue

Independentemente dos níveis dos estoques, a unidade lembra que as doações precisam se manter contínuas para todos os tipos

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) está com tudo pronto para comemorar a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Em nível internacional, 25 de novembro é a data instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para sensibilizar e aumentar o número de doadores no mundo, conscientizando-os sobre a importância dessa ação.

No Hemocentro, os estoques atuais de concentrados de hemácias estão 31% menores em relação a outubro deste ano e 3% menores em relação a novembro de 2021. Os grupos sanguíneos A positivo, O positivo e O negativo encontram-se em níveis abaixo do adequado. Independentemente dos níveis dos estoques, a unidade lembra que as doações precisam se manter contínuas para todos os tipos, a fim de que os estoques permaneçam dentro dos níveis considerados seguros.

Entre 1º de janeiro e 30 de setembro, foram 39.538 doações, no total. A média de 169 doações de sangue por dia tem sido suficiente para alcançar os níveis de segurança e o abastecimento integral da rede pública de saúde – porém, historicamente, o período de agosto a novembro apresenta queda no número de doações. Assim, o Hemocentro alerta que é importante manter a média apresentada no primeiro semestre de 2022.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas, dependendo do hemocomponente que o paciente precisa receber. A plaqueta é o hemocomponente com validade mais curta, de apenas cinco dias.

Doe sangue

A doação de sangue é um processo que leva até 90 minutos, desde o cadastro até o lanche pós-coleta. Para evitar aglomerações, o atendimento agendado continua obrigatório e deve ser feito pelo site site Agenda DF.



Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente deve consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue. Quem teve gripe deve aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas



Já quem teve covid-19 deve aguardar dez dias após o fim dos sintomas, desde que sem sequelas. Caso a pessoa seja assintomática, o prazo é contado a partir da data de coleta do exame. Por sua vez, quem teve contato com pessoa diagnosticada ou com suspeita de covid-19 nos últimos dez dias fica impedido de doar sangue por sete dias após esse encontro..

Com relação aos imunizantes, o tempo de impedimento é mais curto: a vacina contra gripe e a Coronavac impedem a doação de sangue por dois dias após a dose. Já as vacinas Pfizer, Astrazeneca e Janssen impedem por sete dias após cada dose.

Agendamento

O atendimento para doação de sangue é feito mediante agendamento prévio. A medida foi adotada em virtude da pandemia de coronavírus, a fim de aprimorar o controle do número de pessoas que aguardam para doar sangue. E será mantido, em função da comprovada otimização de tempo de permanência dos candidatos à doação nas dependências da Fundação, trazendo maior comodidade.

O agendamento individual pode ser feito pelo site Agenda DF ou pelos telefones 160 opção 2, ou 0800 644 0160. O horário desse atendimento telefônico é de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.

O agendamento de grupos para doação de sangue deve ser feito pelos telefones (61) 3327-4413 ou (61) 3327-4447. Nesses números, o atendimento telefônico é prestado de segunda-feira a sábado (exceto feriados), das 7h às 18h.

Confira, abaixo, a programação do Hemocentro durante a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue.

Segunda (21)

→10h: Apresentação Banda da Aeronáutica

→11h: Abertura oficial da Semana do Doador e homenagens aos doadores

Terça (22)

→9h: Show com o Grupo Patubatê

→14h: apresentação do Grupo Sangue Bom, com repertório de MPB e sertanejo

Quarta (23)

→10h: BC Araújo

→15h30: Grupo Roda do Sudoca

Quinta (24)

→Das 7h15 às 11h: atendimento ao público

Sexta (25)

→10h: apresentação do Quarteto de Cordas da Força Aérea Brasileira

Sábado (26)

→15h: Banda do Arthur Primal Wrath

⇒A programação poderá sofrer alterações ao longo da semana.

Com informações da Agência Brasília