TSE barra candidatura de Arruda

Apesar de condenado a sete anos de prisão em 2018, o ex-governador conseguiu liminar para disputar as eleições de 2022

Faltando três dias para o 1º turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PL), que concorria ao cargo de deputado federal.

Em 2006, quando fazia campanha para governador, Arruda foi flagrado recebendo uma sacola com R$ 50 mil. As imagens foram reveladas em 2009, dando origem às investigações conhecidas como ‘Caixa de Pandora’.

Naquela eleição, Arruda venceu, e ficou no cargo de governador até 2010. Mas as investigações do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) acabaram condenando o político por suposto prejuízo provocado aos cofres públicos, devido a um esquema de corrupção de superfaturamento de contratos de empresas.

Apesar de condenado a sete anos de prisão em 2018, o ex-governador conseguiu liminar para disputar as eleições de 2022, agora pelo cargo de deputado federal. Entretanto, o processo foi julgado na manhã desta quinta-feira (29), e a decisão foi unânime.