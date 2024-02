Troca de líderes na Câmara Legislativa

O líder cumpre a função de falar em nome da bancada de seu partido ou bloco parlamentar no comunicado de líderes durante as sessões plenárias

Nesta semana, a Câmara Legislativa registrou duas trocas nas lideranças parlamentares da Casa. No bloco formado pelos partidos PSOL e PSB, assume como líder o deputado Max Maciel (PSOL) no lugar de Fábio Félix (PSOL). A vice-liderança do bloco continua com a deputada Dayse Amarílio (PSB).

A segunda mudança ocorreu na liderança do PL. O novo líder do partido é o deputado Joaquim Roriz Neto (PL). O vice-líder da bancada do PL passa a ser Thiago Manzoni (PL).

O líder cumpre a função de falar em nome da bancada de seu partido ou bloco parlamentar no comunicado de líderes durante as sessões plenárias. Também cabe aos líderes indicar os membros da bancada para fazerem parte das comissões permanentes e temporárias da Casa.

Os líderes também participam das reuniões do Colégio de Líderes e orientam suas bancadas nas votações em plenário.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF