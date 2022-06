Troca de equipamentos suspende circulação do metrô no DF neste domingo

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), afirmou que a operação retornará ao normal na segunda-feira (13)

Os passageiros do metrô-DF viveram problemas nos últimos dias, já que um problema entre as estações Asa Sul e Shopping obrigou os trens a circularem com velocidade reduzida no sentido Central-Ramais (Ceilândia e Samambaia). Para resolver a questão, a empresa vai suspender a circulação de trens no domingo (12), para manutenção e troca de equipamento.

Essa diminuição na velocidade dos trens causa um atraso de, aproximadamente, 2 minutos e 30 segundos. O objetivo da intervenção, que vai durar o dia todo, é acabar com os atrasos nas viagens, e o trabalho será feito no domingo por ser um dia de menor circulação de passageiros.

Em nota oficial, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), afirmou que a operação retornará ao normal na segunda-feira (13). “Agradecemos a todos pela compreensão e lamentamos os transtornos. A segurança dos nossos usuários vem em primeiro lugar”.