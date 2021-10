Trio é preso após roubo em Samambaia

O carro usado na fuga também era roubado e estava com a placa clonada

Na noite desta segunda-feira (25), a Polícia Militar do DF prendeu um homem e apreendeu dos adolescentes após um roubo a um estabelecimento comercial no conjunto 2 da QN 318, de Samambaia Sul.

A prisão aconteceu no Setor Habitacional Águas Quentes em Santo Antônio do Descoberto (GO).

Policiais militares da ROTAM receberam a denúncia do roubo que havia acontecido a poucos instantes e que os suspeitos estavam em um carro vermelho em fuga pela BR 060 sentido Anápolis (GO).

Após abordagem, os policiais encontraram dentro do veículo um simulacro de pistola, um revólver calibre 38 e vários celulares que haviam sido roubados da loja.

O carro usado na fuga também era roubado e estava com a placa clonada. Os adolescentes foram apresentados na Delegacia da Criança e do Adolescente II e o homem foi levado para 29ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante.