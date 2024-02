Trio é detido com duas armas longas em Samambaia

Durante a revista, os policiais encontraram em posse dos três indivíduos uma espingarda calibre .12

Em uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal, especificamente o (PATAMO/BPCHOQUE), e a Polícia Militar de Goiás (COD), realizada na região de Samambaia/DF, resultou na prisão em flagrante de três indivíduos vinculados a facções de alta periculosidade e duas armas de fogo, que teve início por volta das 13h na QR 423, na tarde deste sábado (24).

As equipes policiais receberam informações sobre a presença de armas de fogo dentro de um veículo preto circulando pela área de Samambaia. Agindo com prontidão, os policiais iniciaram as buscas pelo carro suspeito. Após algum tempo patrulhando, conseguiram localizá-lo e procederam com a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram em posse dos três indivíduos uma espingarda calibre .12, que foi apreendida, juntamente com uma carabina semiautomática calibre .22, ambas desprovidas de munições. Os indivíduos já possuíam passagens por lavagem de dinheiro e porte de arma de fogo.

Os três homens foram conduzidos à 26ª DP.