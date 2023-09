Três RAs terão áreas sem energia para serviços na rede elétrica

Endereços de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol também ficarão sem energia para modernização de rede, das 9h às 15h

Entre as 9h e o meio-dia desta quarta-feira (6), alguns setores do Plano Piloto vão receber o serviço de poda de árvores. Por segurança, haverá desligamento programado de energia durante a execução do trabalho, afetando a SMIN – DF-004, lotes 6, 7, 10, 17, 28 e 40, além do STM Isoladas Norte, lotes 8 e 15.

Endereços de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol também ficarão sem energia para modernização de rede, das 9h às 15h. Serão afetadas as seguintes localidades: EQNP 6/10, Área Especial A, blocos A, B, E, chácaras 66, 67, Bonfim, Sol Nascente, Área Especial C e Lote 4; Setor P Sul, chácaras 7, 45, 160, Dom Bosco, São Pedro e Silva e as chácaras 4, 6, 7, 12, 30, 66, 67, 81, 95, 96, 128, 157, 162 a 164, 171, 172, 174, 178, 187, 344, Pai e Filho, Santa Luzia, Conjunto E, Lote 105 e quadras 101, 601, 602 e 700.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília