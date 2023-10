Três pessoas ficam feridas, após colisão de carro em muro

As vítimas foram atendidas e transportadas ao Hospital Regional de Planaltina

Na tarde deste sábado (14), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na quadra 04-M do Arapoanga-DF.

As equipes de socorro ao chegarem ao local encontraram um veículo, VW/Gol vermelho, em cima da calçada colidindo no muro de uma residência. Haviam três ocupantes que já se encontravam fora do carro.

As vítimas foram atendidas e transportadas ao Hospital Regional de Planaltina.

– A senhora E.G. A. de 23 anos, tinha um edema no braço esquerdo, corte nos lábios, estava consciente e orientada;

– O senhor G.A.M. de idade não informada, tinha um corte no rosto, ferimentos e hematoma no tórax, estava consciente e orientado;

– O senhor E.C.A. de 52 anos, com suspeita de fratura no braço esquerdo, estava consciente e desorientado.

A rua foi interditada para a realização do socorro, o local ficou sob a guarda da PMDF.