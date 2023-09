Trechos asfaltados do Pistão Sul começam a ser sinalizados

Via, que recebe investimento de R$ 43 milhões do GDF, tem extensão total de 10,8 km, sendo que 8,1 km já receberam o novo asfalto

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) deu início ao trabalho de sinalização horizontal de trechos que já receberam o novo pavimento na via do Pistão Sul no sentido Taguatinga – Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Com investimento total de R$ 43 milhões, a obra de reconstrução asfáltica do Pistão Sul, quando concluída, vai beneficiar aproximadamente 60 mil motoristas que trafegam diariamente pelo local.

As equipes contratadas pelo DER-DF trabalham de segunda a sexta-feira e, quando necessário, também aos fins de semana e feriados para dar celeridade às obras de reconstrução asfáltica do Pistão Sul. O novo pavimento pela via sentido Taguatinga – EPNB, que corresponde a 5,4 km de extensão, já foi concluído. Esse trecho está pronto para dar início à última etapa das obras, a de sinalização. As equipes vão priorizar a sinalização das faixas de pedestres, que totalizam 16 nos dois sentidos do Pistão Sul, trabalho iniciado na terça-feira (5).

Cerca de 80 funcionários trabalham, simultaneamente aos serviços de sinalização, na conclusão da reconstrução asfáltica na via sentido EPNB – Taguatinga, que já teve 2,7 km de serviço executado, cuja extensão total é a mesma do sentido já concluído.

“Estamos em obras no Pistão Sul. Pedimos aos usuários da via que tomem cuidado e redobrem a atenção quando transitarem por aqui. Agora que a via está recebendo a sinalização, os motoristas e pedestres devem transitar com cuidado”, defendeu o superintendente de Obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante.

Além do serviço de reconstrução asfáltica, a empresa contratada também vai executar obras complementares, como canteiro de obras e ciclovia de 5,4 km, que vai receber massa asfáltica nos próximos dias. “Estamos colocando os alambrados aqui também para evitar a travessia de pedestres. Eles devem utilizar as passarelas ou as faixas de pedestres para que transitem com segurança”, explicou.

Agência Brasília