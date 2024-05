Trecho situado entre o viaduto e o Pátio Brasil está liberado para o trânsito

A troca do pavimento da faixa destinada aos ônibus, no trecho situado entre o viaduto do Eixo Monumental e o Pátio Brasil Shopping, na W3 Sul, está concluída. Com isso, as três faixas de rolamento da via estão liberadas para o trânsito de veículos, assim como a alça de acesso do Eixo Monumental à via W3 Sul.

Esses trechos da via estavam interditados desde a retomada das obras, no início de abril. “Seguimos acompanhando de perto o andamento de cada uma das obras para acelerar as entregas e, assim, retomar a normalidade da rotina das pessoas”, destaca o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Ele destaca, no entanto, que as obras no local não estão concluídas. “O pavimento está pronto, motivo pelo qual liberamos a pista para circulação dos veículos. Outros serviços, como bocas de lobo, limpeza, retirada de utensílios da obra e alguns arremates finais seguem em execução”.

No sentido Norte/Sul, o novo pavimento da faixa destinada aos ônibus está concluído do viaduto ao Pátio Brasil e das quadras 703 a 716 Sul. “O trecho pendente entre o Pátio Brasil Shopping e a 703 Sul será executado no mês de julho, período de férias escolares, em que o trânsito na região costuma diminuir de forma significativa”, pondera Erinaldo Sales, subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras da SODF.

Quadras 500

No sentido Sul/Norte, a troca do pavimento segue em andamento na altura da quadra 514 Sul. O trecho na altura da 516 e 515 Sul está concluído. A concretagem segue em ordem decrescente pelas quadras até a finalização.

A reforma na W3 Sul tem o investimento total de R$ 25,6 milhões e gera cerca de 240 empregos diretos e indiretos. Os recursos são da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e foram repassados à Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal por meio de convênio.

*Com informações da Agência Brasília