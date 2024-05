Trecho da VC-215, em Sobradinho, tem pavimento restaurado

O governador Ibaneis Rocha visitou, nesta sexta-feira (17), a região do Polo de Cinema, em Sobradinho, onde um trecho de aproximadamente dois quilômetros da VC-215 teve a pavimentação completamente restaurada. A obra ficou a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem l (DER-DF) e beneficia 10 mil motoristas que trafegam pelo local diariamente.

A reforma viária foi conduzida pelos próprios servidores do DER/DF, e traz mais fluidez, conforto e segurança aos motoristas que cruzam a vicinal na região de Sobradinho, onde há muitos condomínios ao longo da via. Além de um novo asfalto, o trecho ganhou calçadas, meios-fios e abrigos de passageiros, bem como sistema de drenagem e nova iluminação. A próxima etapa é a construção de ciclovia.

“Pequenas obras como essa também são importantes porque afetam a vida de muitas pessoas que moram e passam aqui por essa região. São muitos condomínios aqui, e o pavimento estava realmente degradado; agora esses moradores vão poder trafegar com segurança”, ressaltou o governador Ibaneis Rocha.

Para sair do papel, a recuperação asfáltica da VC-215 contou com investimento de R$ 2,4 milhões, originários de emendas parlamentares dos deputados distritais João Cardoso e Ricardo Vale. “Essa é uma vicinal do DER/DF, bem antiga, que dá acesso ao Polo de Cinema. Ela tem mais de 20 anos e estava totalmente destruída. A população estava precisando de um asfalto de qualidade e conforto maior”, reforçou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior.

Moradora da região há mais de 30 anos, a aposentada Elvina Carvalho, 71, comemorou a entrega: “Aguardamos essa reforma da pavimentação há muito tempo. Era uma trepidação que ninguém queria nem comprar carro mais, estava horrível. Agradeço ao governo que fez essa obra, ficou boa demais. A qualidade de vida é outra agora”.