Das 22h30 desta terça (28) até as 4h de quarta-feira (29), agentes de trânsito do Departamento de Estradas e Rodagens do DF (DER) farão reparos pontuais em um pequeno trecho da pista de asfalto na entrada do Túnel Rei Pelé, próximo à Estrada Parque Taguatinga (EPTG/ DF-085).

A empresa contratada para fazer os serviços fará a sinalização do local. Agentes do DER estarão presentes para orientar e garantir a segurança dos motoristas.

*Com informações do DER