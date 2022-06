Transportes terão novos percursos e ampliação de horários

As mudanças foram solicitadas pelos próprios moradores, em reunião com o secretário de Transporte e Mobilidade

Duas linhas de ônibus 0.510, 510.1 e 510.2 serão alteradas para atender os usuários do transporte público nas regiões da Fazenda Velha e de Sobradinho dos Melos a partir desta segunda-feira (6). As mudanças foram solicitadas pelos próprios moradores, em reunião com o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, e o subsecretário de Planejamento e Operações, Márcio de Jesus.

Após os estudos da área técnica, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) determinou a separação das linhas que saem do Paranoá para atender as duas regiões.

A Fazenda Velha será atendida pela linha circular 0.510, com ligação direta com o Paranoá, sem passar por Sobradinho dos Melos. A 0.510 terá ampliação de horários e o percurso alterado para atender também a comunidade da Beraca, que fica nas margens da DF-250.

Sobradinho dos Melos vai continuar sendo atendida pela linha 510.1, que teve a oferta de viagens ampliada, sendo que a linha 0.510 deixará de passar pela localidade. Por sua vez, a linha 510.2 será desativada.

As linhas 0.510 e 510.1 continuarão funcionando em sentido circular, operadas pela Pioneira, com tarifa de R$ 3,80.

Confira como ficam as linhas:

Linha circular 0.510

Paranoá / Núcleo Rural Córrego do Meio (Capão da Erva) / Fazenda Velha (Beraca)

Horários de saída do Terminal do Paranoá:

Dias úteis: 4h50 / 5h25 / 6h30 / 8h10 / 9h50 / 11h30 / 14h50 / 16h30 / 18h10 / 19h40 / 22h20

Sábado: 5h / 12h / 17h30 / 19h30

Domingo: 6h30 / 12h / 17h40 / 19h20

Linha circular 510.1

Paranoá / Sobradinho dos Melos

Horários de saída do Terminal do Paranoá:

Dias úteis: 5h / 5h30 / 7h15 / 9h / 11h / 12h30 / 14h / 15h30 / 17h/ 18h30 / 20h / 21h30 / 23h30

Sábado: 6h20 / 12h20 / 17h / 19h

Domingo: 6h55 / 12h30 / 17h20 / 18h50

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília