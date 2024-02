Trânsito do Setor de Oficinas será alterado a partir de segunda-feira (26)

Via ao lado do Cemitério de Taguatinga terá sentido único para melhorar a fluidez do trânsito

A partir da próxima segunda-feira (26), a via do Setor H Norte, ao lado do Cemitério de Taguatinga, terá mão única no sentido de quem vai da Hélio Prates para o Setor de Oficinas. A implantação do novo fluxo tem objetivo de melhorar a fluidez do trânsito no local.

Em abril do ano passado, foi realizada uma audiência pública com a participação da comunidade diretamente afetada, aprovando a realização dos estudos para a mudança de sentido da via. A Diretoria de Engenharia de Trânsito do Detran-DF elaborou o projeto de sinalização que agora está sendo implantado, com finalização dos últimos ajustes no domingo (25).

Na segunda-feira (26), o Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF estará controlando o fluxo de veículos, enquanto os educadores de trânsito orientam os motoristas, donos de comércio e moradores do local sobre a mudança.

O Detran-DF também reformou as sinalizações horizontais do Setor de Oficinas e implantou 90 placas de sinalização vertical na localidade.

Com informações da Agência Brasília