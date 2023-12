Tráfico de Drogas é desarticulado pela PMDF em Águas Claras

Diante da grande concentração de mais de 500 pessoas no local, as equipes do GTOP37 realizaram uma operação para abordagem dos suspeitos

Na noite da última sexta-feira (8), o 17° Batalhão de Polícia Militar, por meio das equipes Alfa e Bravo do Grupo Tático Operacional 37 (GTOP 37), realizou uma operação que resultou na prisão de um indivíduo maior de idade e na apreensão de dois menores por tráfico de drogas em frente a um bar localizado na Avenida Pau Brasil, em Águas Claras. O desencadeamento da operação ocorreu a partir de denúncias recebidas, a comunidade forneceu vídeos mostrando as atividades suspeitas dos três envolvidos. O monitoramento das equipes confirmou a prática do crime de tráfico de entorpecentes no local. Diante da grande concentração de mais de 500 pessoas no local, as equipes do GTOP37 realizaram uma operação para abordagem dos suspeitos. Em meio à multidão, os policiais conseguiram deter os três indivíduos envolvidos nas atividades ilícitas. Um indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Um menor foi apreendido pelo crime análogo ao tráfico de drogas.

Outro menor foi apreendido por estar com mandado de busca e apreensão em aberto.

Aproximadamente 100 gramas de maconha foram apreendidas.

Um celular com restrição foi apreendido na posse do indivíduo maior de idade. Agora, o caso segue para as devidas providências legais, contribuindo para a preservação da ordem pública.