Trabalhos da Comissão da Vacina são prorrogados por um mês

A Comissão Especial da Vacina da Câmara Legislativa, destinada a acompanhar e fiscalizar a execução do Plano de Vacinação contra o Coronavírus no Distrito Federal vai estender suas atividades por mais 30 dias. A prorrogação do prazo consta do requerimento nº 3.210/22, aprovado na tarde desta quinta-feira (30).

Ao apresentar o pedido, o relator da comissão, deputado Delmasso (Republicanos), justificou: “Considerando que o Distrito Federal permanece trabalhando arduamente em prol da vacinação da população brasiliense, fica evidente a existência de elementos necessários à apuração e elaboração do relatório final”.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF