Trabalhador de gráfica sofre acidente em máquina de corte no DF

Nesta sexta-feira (02), um trabalhador de uma gráfica localizada no Distrito Federal sofreu um acidente em uma máquina de corte e vinco. O braço do homem ficou preso no objeto. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que forneceu as informações do acidente, o socorro foi acionado às 15h27 e foram empregadas cinco viaturas no salvamento.

O fato ocorreu na QMSW 02, Setor de Oficinas, Sudoeste.

Ainda conforme o CBMDF, com a chegada do atendimento, as equipes de resgate constataram que a vítima já havia sido retirada do equipamento por funcionários do estabelecimento.

Uma laceração no braço direito da vítima foi identificada. A equipe realizou os procedimentos de primeiros socorros, incluindo a imobilização do membro afetado. Em seguida, a vítima, um homem de 36 anos, consciente, orientado e em estado estável, foi transportado por uma unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) para cuidados médicos especializados.