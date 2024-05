TJDFT realiza entrega de mais de 7 mil livros para presídios do DF

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) doou 7.375 obras jurídicas para o sistema prisional do Distrito Federal. A solenidade de entrega dos livros e a assinatura do termo de doação foi feita nesta quarta-feira,29/5, no Memorial TJDFT- Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte.

Ao abrir o evento, o 1º Vice-Presidente do TJDFT, Desembargador Roberval Belinati, destacou a qualidade dos livros doados. As obras irão integrar o acervo dos presídios do DF. “São mais de 7 mil livros. Esses livros vão para todos os presídios, todas as unidades. Nem todos poderão ser usados como remição de pena pelos presidiários. A equipe irá selecionar os livros que, certamente, serão destinados para a leitura dos nossos presidiários”, pontuou o 1º Vice-Presidente do TJDFT.

A Juíza titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), Leila Cury, explicou que o sistema prisional do Distrito Federal possui o projeto Ler Liberta e que “há uma equipe de pedagogos que lista quais são os títulos adequados para cada situação de educação do preso”, de acordo com sua alfabetização. A magistrada ressaltou a importância da leitura ao afirmar que “quanto mais você lê, mais você angaria a cultura, conhecimento, abre os seus pensamentos” e concluiu que a pessoa que lê voltará melhor para a ressocialização. “Ela irá voltar melhor do que entrou, porque com certeza sairá com mais conhecimento”, pontuou.

O Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), delegado Wenderson Sousa e Teles, agradeceu a doação dos livros. “Eu agradeço muito ao Tribunal por essa doação. Eles serão muito úteis para a ressocialização dos presos”, afirmou, lembrando que a ressocialização “passa pelo trabalho, pelo estudo” e é um dos três pilares de combate ao crime organizado. “A única forma de a gente conseguir tirar essas pessoas da mão do crime organizado, é dando oportunidade para essas pessoas que vão sair de lá ter uma vida diferente”, completou.

A Diretora Executiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, Deuselita Martins, reforçou que a leitura sustenta um dos pilares da ressocialização e a relevância de trabalhar todos eles. “A ressocialização não pode acontecer sem o trabalho, sem o estudo, sem a espiritualidade e sem que se trabalhe o lado emocional do reeducando”, declarou a Diretora.

Antes da solenidade, foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao Juiz Nelson Ferreira Júnior, que faleceu no último sábado (25/5), proposta pelo Juiz Gilmar Soriano, titular da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA).

Além do 1º Vice-Presidente, Desembargador Roberval Belinati, compuseram o dispositivo de honra: a Juíza de Direito Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal; o Juiz Auxiliar da 1ª Vice-Presidência do TJDFT, Luis Martius Junior; o Juiz Auxiliar da Corregedoria do TJDFT, João Marcus Guimarães Silva; e a Diretora Executiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, Deuselita Pereira Martins.

Participaram da solenidade: as Juízas Lavínia Tupy Vieira Fonseca, titular da Vara de Execução De Medidas Socioeducativas do Distrito Federal (VEMSE); e Léa Martins Sales Ciarlini, titular da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA); a Procuradora-Geral do Distrito Federal, Ludmila Lavocat Galvão; o Coordenador do Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública do DF, Defensor Público Reinaldo Rossano Alves; o Defensor Público Felipe Zucchini; o Subprocurador-Geral do Distrito Federal e Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Segurança Pública do DF, Raimundo da Costa Santos Neto; o Gerente de Políticas Penitenciárias da Secretaria de Administração Penitenciária do DF, George Yves Ramos; e a Presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional do DF (OAB-DF), Adrielle Brendha Macedo Maturino, demais autoridades e servidores.



Fotos: Rafael Victor.