TJDFT homenageia servidores terceirizados do Fórum de Brasília

Por Lucas Dias

redaçã[email protected]

Na tarde desta sexta-feira, 17/5, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realizou cerimônia de Valorização dos Profissionais Terceirizados do TJDFT, edição Fórum de Brasília. No calendário do DF, por meio da Lei 6.383/2019, o Dia do trabalhador terceirizado é celebrado no dia 14 de maio.

O Programa de Valorização dos Profissionais Terceirizados do TJDFT, instituído pela Portaria GPR 1192/2024, é uma iniciativa da Administração desta Corte, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) em parceria com a Secretaria de Contratações e Gestão de Materiais (Sema), a Secretaria de Segurança e Inteligência (Sesi), a Secretaria de Administração Predial (Seap) e a Secretaria de Tecnologia da Informação (Seti).

O evento aconteceu na sala de sessões do Tribunal Pleno, localizado no Palacinho do TJDFT. O Presidente do Tribunal, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, abriu os trabalhos da mesa de honra, ao lado do Primeiro Vice-Presidente, Desembargador Roberval Belinati; do Segundo Vice-Presidente, Desembargador Angelo Passareli; do Corregedor de Justiça do TJDFT, Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa; e do Secretário Geral do TJDFT, Celso Oliveira Neto. “Hoje é dia de homenagem, dia de festa. É dia de confraternização. Confraternização vem do latim e quer dizer festa com os irmãos. Todos somos TJDFT. Juízes, servidores públicos, servidores terceirizados, somos da mesma família, a família TJDFT. A festa de hoje foi preparada com muito amor”, declarou o Presidente Waldir Leôncio Júnior.