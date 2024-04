TJDFT divulga nota de pesar pelo falecimento do ex-presidente da OAB/DF Juliano Costa Couto

Morreu, neste domingo (28), o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Juliano Costa Couto. Em sua homenagem, a OAB-DF declarou luto oficial de três dias. A causa da morte não foi divulgada.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), também fez uma declaração de luto em homenagem ao Dr. Juliano.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por meio do Presidente, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) Juliano Costa Couto ocorrido neste domingo, 28/4, em Brasília/DF. Ele lutava contra um câncer no intestino.

O advogado e professor universitário deixa um legado na advocacia brasileira. Desde 2007 atuou na OAB/DF quando se tornou conselheiro e assumiu a presidência da entidade no biênio 2016-2018.

A Justiça do Distrito Federal e dos Territórios presta solidariedade à família e aos amigos do advogado.