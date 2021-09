Tiroteio deixa um homem morto e outro ferido na Samambaia

A vitima relatou que estavam na calçada da via, quando passou um pedestre e efetuou os disparos

Um homem foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na madrugada deste domingo (26), na QN 313 conjunto 13 em Samambaia. A corporação atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e oito militares.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram uma vitima, não identificada, deitada na calçada da via, já com sinais e lesão incompatível com a vida. Uma outra vítima que se identificou como Frankstalin, 34 anos, estava caminhando na cena, apresentava perfuração na região do abdômen, foi atendido e transportado ao Hospital Regional de Ceilândia, consciente e instável. A vitima relatou que estavam na calçada da via, quando passou um pedestre e efetuou os disparos.