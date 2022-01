Terceira etapa do PAS será realizada neste domingo

A prova encaminhará novos estudantes do ensino médio para o ingresso na Universidade de Brasília em 2022

Será realizado neste domingo (30), a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), que levará estudantes do ensino médio para a Universidade de Brasília (UnB). A aplicação será feita estrategicamente nos quatro campi da instituição, no Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Planaltina. A prova será iniciada às 13h e será aplicada até às 18h.

Durante a realização das provas, os candidatos devem estar munidos do documento original de identidade e de uma caneta de tinta preta e de tubo transparente. A Universidade de Brasília (UnB) afirma que os estudantes podem levar água e alimentos, desde que eles sejam levados dentro de um recipiente transparente.

Também será obrigatório o uso de máscaras por parte dos candidatos. De acordo com os organizadores, aqueles que não portarem o utensílio não poderão adentrar nos locais de aplicação da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS). A UnB recomenda que os estudantes levem um saco plástico com protetores faciais reservas, para que sejam trocados a cada duas horas.

Os estudantes também serão orientados a passar por uma aferição de temperatura, manter o distanciamento social, que será estabelecido com fitas no chão, e higienizar as suas mãos de forma recorrente com álcool em gel.

Aplicado pela primeira vez em 1995, o Programa de Avaliação Seriada (PAS) é uma das maneiras em que os vestibulandos podem realizar o sonho de ingressar na maior universidade do Centro-Oeste. Realizado durante os três anos do ensino médio regular, as provas são realizadas com a intenção de verificar o desempenho dos estudantes, ao longo da sua aprendizagem escolar. Porém, o conteúdo cobrado nas avaliações não se resume somente aos assuntos abordados ao longo do ensino médio. Em cada etapa, obras como textos, músicas, filmes, pinturas, entre outros, fazem parte do componente curricular do exame.

Estudantes estão ansiosos para a prova

Uma das estudantes que irão participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) neste domingo (30), é Kamila Guimarães, 18 anos, que mora no Gama e que sonha em cursar psicologia na Universidade de Brasília (UnB). A inspiração da estudante foi sua vivência com a área, quando recebia atendimentos por parte de uma profissional.

“Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, e sempre gostei muito daquelas conversas reflexivas, as vezes até bem complexas, entender as pessoas ao meu redor e possivelmente aconselhar. Uma das minhas maiores inspirações foi a minha psicóloga, e então eu tive a certeza de que era isso que eu gostaria de cursar”, afirma.

Kamila realizará a sua terceira etapa no campus da Universidade de Brasília (UnB), localizada no Gama. A estudante também fez a segunda prova no prédio, e diz estar mais tranquila do que na edição anterior: “Eu estou tranquila, na medida do possível, com aquele leve sentimento de ansiedade, mas que chega a ser normal.”

A estudante gamense de 18 anos diz se “enxergar na UnB”, apesar de no passado não entender como funcionava as formas de ingresso para a instituição. Segundo ela, os estudos para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) a aproximou ainda mais da Universidade. “Fui me apaixonando cada vez mais, me conectando com os assuntos e tendo a certeza que eu queria sim participar desse espaço que é a UnB, e que hoje é uma conquista tão importante pra mim de ser alcançada”, explica Kamila.

Inteligência artificial ajuda estudantes

Os estudantes que irão participar da edição de 2022 do Programa de Avaliação Seriada (PAS) podem ser auxiliados pelo programa PAS Digital. Trata-se de uma plataforma, uma ferramenta de estratégia de estudo, que utiliza metodologia de aprendizado inovadora, com inteligência artificial e big data, servindo para ajudar o estudante a focar em conhecimentos que são fundamentais para conseguir a sua aprovação.

A ferramenta permite ao candidato obter informações sobre o certame, além de poder ter acesso a uma plataforma de correção de redações. O PAS Digital conta com quase 14 mil estudantes cadastrados, além de parcerias com 3 escolas públicas do Distrito Federal. O programa também conta com cerca de 100 alunos carentes que são estudantes bolsistas.

A CEO do PAS Digital, Gabriela Bechepeche, que também é estudante de engenharia civil na Universidade de Brasília (UnB), conta que a plataforma surgiu há cerca de dois anos, com o início da pandemia. “Com a Covid-19, passamos grande parte da experiência presencial para o digital. Com isso, mais do que transferir todo o material para a plataforma, criamos inteligência e conhecimento”, comenta.

Bechepeche informa que o conteúdo é atualizado dentro da plataforma, com auxílio de professores, sempre que temas são alterados. “A ideia é que os alunos trabalhem os principais temas como obras, redação e matérias que mais caem no certame. Temos ainda, um simulador de notas para ajudar alunos que ainda possuem dúvidas de quanto devem tirar e como funciona”, ressalta a CEO.