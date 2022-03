Terça de Carnaval: vistoria dispersa cerca de 400 pessoas na Asa Sul

A inspeção teve a participação de representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em operação conjunta com órgãos do GDF

Uma vistoria realizada nesta terça-feira, 01, durante o feriado de carnaval, dispersou cerca de 400 pessoas aglomeradas na 714 Sul. O local foi interditado por descumprimento às normas distritais e protocolos sanitários de combate à Covid-19.

A inspeção teve a participação de representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em operação conjunta com órgãos do Governo do DF, que visitou 41 estabelecimentos, entre as 19h de terça e 2h da madrugada de quarta-feira, dia 2 de março.

Nove estabelecimentos foram multados e quatro, interditados por não cumprirem o decreto distrital que suspendeu as manifestações carnavalescas. De acordo com balanço da operação, o último dia de fiscalização da força-tarefa do MPDFT em conjunto com órgãos do GDF também resultou em 131 ocorrências de alcoolemia e outras 603 infrações não especificadas.

Para o coordenador da força-tarefa do MPDFT, procurador de Justiça Eduardo Sabo, “todas as medidas devem ser levadas a efeito para proteger a saúde da população. Por essa razão, estivemos acompanhando os trabalhos realizados pelos órgão do governo local, durante todos os dias do carnaval, e o que constatamos foram reiterados descumprimentos pelos estabelecimentos comerciais. Não adianta só o poder público fazer com que as normas sejam cumpridas, fiscalizar e autuar. Nós precisamos da responsabilidade dos próprios empresários, no sentido de que deve haver conscientização, respeito e cuidado porque ainda estamos num momento difícil e esperamos que os resultados sejam obtidos com a conscientização de todos”.

Participam das vistorias os promotores de Justiça Dênio Moura, Hiza Carpina, Marilda Fontinele, Luiz Humberto Oliveira, Claudia Tomelin e Luciana Bertini. Integram a força-tarefa do GDF as Secretarias de Ordem Urbanística (DF Legal), de Segurança Pública (SSP) e de Transporte e Mobilidade (Semob), a Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Procon-DF e o Brasília Ambiental (Ibram).

*Com informações do MPDFT